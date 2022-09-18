У Китаї створили тунель для імітації польоту, в 33 рази швидшого за швидкість звуку — Finance.ua

У Китаї створили тунель для імітації польоту, в 33 рази швидшого за швидкість звуку Вчора 02:56

У Китаї створили спеціальний тунель для гіперзвукових досліджень.

Об’єкт, побудований китайськими інженерами, може імітувати умови польоту на швидкостях від 2,5 до 11,5 км/с, що в 33 рази швидше за швидкість звуку, повідомляє South China Morning Post.

«Ми побудували найбільшу у світі аеродинамічну трубу з приводом від вільного поршня з високою ентальпією», — прокоментував Лю Чжигуо, керівник проєктної групи Інституту гіпершвидкісної аеродинаміки при Китайському центрі досліджень і розробок аеродинаміки в М’ян’яні. (Ентальпія (тепловміст) — термодинамічний потенціал, що характеризує стан системи в термодинамічній рівновазі за вибору в якості незалежних змінних тиску, ентропії та числа частинок, ред.).

За словами дослідників, тунель допоможе в низці місій, включаючи відправку китайських астронавтів на Місяць і розробку гіперзвукового літака, який зможе здійснити подорож до будь-якої точки світу за годину. Інженери заявили, що випробувальна труба приблизно вдвічі більша за аналогічні об’єкти в США й інших західних країнах на Заході, її діаметр становить 80 см.

«Тунель може бути використаний для інженерних проєктів національного рівня, капсули для польоту на Місяць і назад на Землю, входу в інопланетну атмосферу за допомогою міжзоряного розвідувального літака та розробки гіперзвукових транспортних засобів», — заявили вчені.

За словами Лю, поршень витримав безліч складних повторних випробувань і залишився цілим і неушкодженим, а все завдяки особливій конструкції та використанню нових матеріалів. Лю стверджує, що «можливість повторного використання» поршня різко знизить експлуатаційні витрати на аеродинамічну трубу.

Однак поршень вагою 840 кг, який є найважчим поршнем, що коли-небудь використовували в аеродинамічній трубі, сам по собі є проблемою, пише ЗМІ, адже він повинен витримувати тиск стисненого повітря, еквівалентний силі тяжкості помноженої на 10 000, і все це в русі швидкістю до 540 км/год.

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