У Китаї створили швидкісний електричний спортбайк із рекордним запасом ходу (фото) — Finance.ua
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У Китаї створили швидкісний електричний спортбайк із рекордним запасом ходу (фото)

Технології&Авто
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У Китаї створили швидкісний електричний спортбайк із рекордним запасом ходу (фото)
У Китаї створили швидкісний електричний спортбайк із рекордним запасом ходу (фото)
На шоу CES у Лас-Вегасі презентують електричний мотоцикл Davinci DC100. Електричний мотоцикл від китайського стартапу незабаром надійде у продаж за ціною від 27 500 доларів. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Новий Davinci DC100 позиціонують як «зелену» альтернативу традиційним 1000-кубовим спортбайкам. Він має оригінальний дизайн з обтічниками з композитних матеріалів та 17-дюймовими дисками. Маса електромотоцикла відносно невелика — 255 кг.
Новий Davinci DC100 оснащений двигуном потужністю 136 к. с. і з крутним моментом 850 Н-м. Він розганяється до 100 км/год за 3 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.
У Китаї створили швидкісний електричний спортбайк із рекордним запасом ходу (фото)
Акумуляторна батарея на 17,7 кВт∙год забезпечує запас ходу 400 км — це новий рекорд. Зарядити її у швидкому режимі можна за пів години.
У Китаї створили швидкісний електричний спортбайк із рекордним запасом ходу (фото)
Окрім того, електробайк Davinci DC100 отримав цілий набір сучасних технологій. Ключем до нього є смартфон, як у Tesla. Однак у Davinci пішли ще далі — телефон підключається до спеціального гнізда і перетворюється на цифровий щиток приладів.
Крім того, оснащення включає системи контролю зчеплення та балансування мотоцикла. Є навіть адаптивний круїз-контроль та паркувальний автопілот.
За матеріалами:
Фокус
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