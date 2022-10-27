У Китаї пройшов успішне випробування аналог Hyperloop — Finance.ua

У Китаї пройшов успішне випробування аналог Hyperloop Вчора 03:41 — Технології&Авто

У Китаї пройшов успішне випробування аналог Hyperloop

Китайське державне видання стверджує, що випробування технології, яка є аналогом Hyperloop, успішно пройшли в провінції Шаньсі, що на півночі країни. Дослідники тестували магнітно-левітований поїзд у вакуумній трубі.

Як повідомляє джерело, довжина колії склала приблизно 1,25 милі (трохи більше двох кілометрів). При цьому поїзд розвивав швидкість до 80 миль на годину (128 кілометрів на годину).Що відомо про випробування

Китай стверджує, що став першою країною в світі, яка успішно провела демонстрацію подібного роду потяга на магнітній подушці, що рухається в низьковакуумній трубі.

Команда тільки починає роботу. Мета полягає в тому, щоб згодом побудувати повномасштабну 37-мильну випробувальну трасу і дозволити поїздам розвивати швидкість до 621 милі на годину.

Випробування може закласти основу для нового типу системи швидкісних поїздів, які з’єднуватимуть різні кінці великої країни, доставляючи пасажирів з одного кінця в інший з приголомшливою швидкістю.

Хоча магнітні потяги є не новою для людства технологією, все ж вони поки не набули дуже широкого застосування. Нещодавно Японія побила власний рекорд швидкості, змусивши свій потяг на магнітній подушці рухатися зі швидкістю 374 милі на годину. Однак японські вагони рухаються не в вакуумі.

Найвідомішою концепцією поїзда на основі вакуумної труби є «Hyperloop» Ілона Маска, який він вперше запропонував у 2012 році. Попри велику кількість оптимізму та перші випробування, ми ще не бачили, як будується повномасштабна система Hyperloop, не кажучи вже про те, щоб вона була введена в експлуатацію. Після того, як від проєкту відмовився попередній розробник, Маск заявив, що сам візьметься за нього пізніше. Його The Boring Company збирається нарешті спробувати побудувати підземний Hyperloop «в найближчі роки».

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