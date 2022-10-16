У Китаї представили новий кросовер за $13 тисяч (фото) — Finance.ua
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У Китаї представили новий кросовер за $13 тисяч (фото)

Технології&Авто
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Китайська компанія Jetour, яка належить Chery, представила кросовер X70 Plus 2023 модельного року. Автомобіль вже доступний для покупки у 8 комплектаціях.
У Китаї представили новий кросовер за $13 тисяч (фото)
Купити новинку можна з п’ять і сімома посадочними місцями. Довжина кросовера становить 4749 мм, ширина — 1900 мм, а висота — 1720 мм. Розмір колісної бази дорівнює 2745 мм. X70 Plus отримав великі ґрати радіатора з вертикальними ламелями, вузьку передню оптику, рельєфний капот, спойлер, об’єднані ліхтарі, що світиться, і вихлопну систему з чотирма патрубками.
У салоні авто встановили цифрову панель приладів, об’єднану з тачскрином мультимедійної системи. Кросовер обладнали адаптивним круїз-контролем, системою моніторингу сліпих зон, системою контролю втоми водія та функцією утримання автомобіля у смузі руху.
У Китаї представили новий кросовер за $13 тисяч (фото)
Також кросовер укомплектували аудіосистемою Hi-Fi Sony, панорамним люком, бездротовою зарядкою та підігрівом усіх сидінь.
За матеріалами:
mmr.ua
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