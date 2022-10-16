У Китаї представили новий кросовер за $13 тисяч (фото) — Finance.ua

У Китаї представили новий кросовер за $13 тисяч (фото) Вчора 22:38 — Технології&Авто

Китайська компанія Jetour, яка належить Chery, представила кросовер X70 Plus 2023 модельного року. Автомобіль вже доступний для покупки у 8 комплектаціях.

Купити новинку можна з п’ять і сімома посадочними місцями. Довжина кросовера становить 4749 мм, ширина — 1900 мм, а висота — 1720 мм. Розмір колісної бази дорівнює 2745 мм. X70 Plus отримав великі ґрати радіатора з вертикальними ламелями, вузьку передню оптику, рельєфний капот, спойлер, об’єднані ліхтарі, що світиться, і вихлопну систему з чотирма патрубками.

У салоні авто встановили цифрову панель приладів, об’єднану з тачскрином мультимедійної системи. Кросовер обладнали адаптивним круїз-контролем, системою моніторингу сліпих зон, системою контролю втоми водія та функцією утримання автомобіля у смузі руху.

Також кросовер укомплектували аудіосистемою Hi-Fi Sony, панорамним люком, бездротовою зарядкою та підігрівом усіх сидінь.

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