У Китаї починається будівництво гігантського водного каналу за $9 млрд — Finance.ua
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У Китаї починається будівництво гігантського водного каналу за $9 млрд

Технології&Авто
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У Китаї починається будівництво гігантського водного каналу за $9 млрд
У Китаї починається будівництво гігантського водного каналу за $9 млрд
Канал Іньцзяньбухань з’єднає греблю Три ущелини з річкою Янцзи. Його будівництво дозволить збільшити площу придатних для сільського господарства полів на 750 тис. кв. км.
Населення Китаю постійно зростає, тож питання продовольства залишається актуальним. Щорічно Китай імпортує 100 млн т зерна, але за умови розвитку інфраструктури обсяг експорту можна буде скоротити. А деякі вчені навіть сподіваються, що в недалекому майбутньому Китай зможе експортувати зерно та олійні культури до інших країн.
У Китаї починається будівництво гігантського водного каналу за $9 млрд
Щоправда, будівництво водного каналу має і ризики. Лян Шумінь, дослідник економіки та розвитку Китайської академії сільськогосподарських наук, вважає, що ця потужна інфраструктура перерозподілу води може змінити ландшафт Китаю.
Він розповідає про інший випадок, коли Китай уже намагався перекинути воду з півдня на північ. Це спричинило затоплення деяких районів.
За матеріалами:
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