У Китаї муніципальний банк видав перший кредит у цифрових юанях — Finance.ua
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У Китаї муніципальний банк видав перший кредит у цифрових юанях

Фінтех і Картки
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У Китаї муніципальний банк видав перший кредит у цифрових юанях
У Китаї муніципальний банк видав перший кредит у цифрових юанях
Сільськогосподарський комерційний банк Чжанцзягана Agricultural Trade Bank оголосив про видачу кредиту у розмірі 500 000 цифрових юанів (e-CNY). Кредит був виданий після одноголосного схвалення міським регулятором.
Про це повідомляє місцеве видання Sohu.
Відомо, що позичальником є компанія, яка виготовляє обладнання для захисту навколишнього середовища для сталеливарних заводів у провінції Сучжоу. Як зазначила організація, у зв’язку зі збільшенням кількості рахунків-фактур клієнтів вона вирішила поекспериментувати з новим методом кредитування, при якому кредит видається безпосередньо на цифровий гаманець e-CNY. Назва компанії не повідомляється.

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На початку тижня Народний банк Китаю заявив, що планує розширити кількість тестових майданчиків для цифрового юаня, які розташовані у 15 провінціях. У своєму останньому звіті від 31 травня центральний банк зареєстрував 264 мільйони операцій із цифровою валютою на загальну суму 83 млрд юанів ($12,29 млрд) з моменту її створення. Понад 4,567 мільйона торгових терміналів по всьому Китаю приймають цифровий юань як спосіб оплати.
До речі, Nexo — одна з провідних світових установ по роботі з цифровими активами. Компанія пропонує миттєві кредитні лінії для криптовалюти з ефективними податками, високоприбутковий пакет програм «Заробіток на криптовалюті» та миттєвий обмін, а також першокласну багаторівневу страховка та безпеку військового рівня.
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За матеріалами:
cryptomisto
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