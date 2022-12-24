У Китаї інвестують в індустрію метавсесвіту близько $30 млрд — Finance.ua

У Китаї інвестують в індустрію метавсесвіту близько $30 млрд
Влада китайської провінції Чжецзян презентувала план розвитку індустрії метавсесвіту вартістю 200 млрд юанів ($28,7 млрд) до 2025 року.
Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на офіційні джерела.
Згідно з документом, над екосистемою працюватимуть 50 компаній та 10 лідерів галузі, які фокусуються на технологіях блокчейну, віртуальної реальності та ШІ. Просувати метавсесвіт влада планує насамперед в e-комерції та розважальному секторі.
Окрім провінції Чжецзян подібні плани з розвитку віртуальних світів представили також посадовці у містах Шанхай та Ухань.
Попри збитки в метавсесвіті, продовжуватиме вливання грошей і корпорація Meta. Про це заявив технічний директор компанії Ендрю Босворт. Meta інвестуватиме 20% ресурсів на користь підрозділу Reality Labs, співробітники якого працюють над розробкою цифрового простору.
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