У Китаї інвестують в індустрію метавсесвіту близько $30 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Китаї інвестують в індустрію метавсесвіту близько $30 млрд

Фінтех і Картки
14
У Китаї інвестують в індустрію метавсесвіту близько $30 млрд
У Китаї інвестують в індустрію метавсесвіту близько $30 млрд
Влада китайської провінції Чжецзян презентувала план розвитку індустрії метавсесвіту вартістю 200 млрд юанів ($28,7 млрд) до 2025 року.
Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на офіційні джерела.
Згідно з документом, над екосистемою працюватимуть 50 компаній та 10 лідерів галузі, які фокусуються на технологіях блокчейну, віртуальної реальності та ШІ. Просувати метавсесвіт влада планує насамперед в e-комерції та розважальному секторі.
Окрім провінції Чжецзян подібні плани з розвитку віртуальних світів представили також посадовці у містах Шанхай та Ухань.
Попри збитки в метавсесвіті, продовжуватиме вливання грошей і корпорація Meta. Про це заявив технічний директор компанії Ендрю Босворт. Meta інвестуватиме 20% ресурсів на користь підрозділу Reality Labs, співробітники якого працюють над розробкою цифрового простору.
За матеріалами:
Forklog
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.