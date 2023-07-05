У Китаї добудували найбільше у світі сховище СПГ — Finance.ua

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У Китаї добудували найбільше у світі сховище СПГ

Енергетика
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У Китаї добудували найбільше у світі сховище СПГ
У Китаї добудували найбільше у світі сховище СПГ
На півдні Китаю у провінції Гуандун завершили будівництво п’яти резервуарів для зберігання скрапленого природного газу, які є найбільшими у світі, кожен з них може вміщувати 270 тис. кубічних метрів.
Про це повідомляє CGTN.
Розташована в місті Чжухай база резервуарів під назвою «Green Energy Port» Jinwan є найбільшим СПГ-терміналом на західному березі лиману річки Чжуцзян. Висота одного резервуара становить 65,7 метра.
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Проект Jinwan «Green Energy Port» є одним із проектів резервуарів для зберігання СПГ із найскладнішими геологічними умовами та найскладнішим сейсмічним проектом у Китаї.
Перша черга бази була введена в експлуатацію, пропонуючи безперервну та стабільну чисту енергію для району Великої затоки Гуандун-Гонконг-Макао з 2013 року.
Очікується, що в якості другої черги бази п’ять супергабаритних резервуарів для зберігання СПГ будуть введені в експлуатацію в 2024 році, коли база стане найбільшою базою зберігання та транспортування природного газу в Південному Китаї.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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