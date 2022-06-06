У київському метрополітені змінюють інтервал руху поїздів: як тепер працюватиме метро — Finance.ua
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У київському метрополітені змінюють інтервал руху поїздів: як тепер працюватиме метро

Вчора 19:28Казна та Політика
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У пікові години інтервал руху поїздів у київському метрополітені буде скорочено до 4-5 хвилин.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.
«У київському метрополітені інтервал руху скорочено до 4-5 хвилин у пікові години, у міжпікові — до 8-10 хвилин. Також запрацюють другі вестибюлі на станціях „Дарниця“ та „Видубичі“. На станціях „Осокорки“ та „Лісова“ роботу вестибюлів буде змінено», — йдеться у повідомленні.
У КМДА нагадали, що без зупинки поїзди курсують повз станції «Хрещатик», «Дніпро», «Гідропарк», «Майдан Незалежності». Закрито пересадочний вузол «Хрещатик» — «Майдан Незалежності».
У разі повітряної тривоги рух наземними ділянками метрополітену припиняється. Підземні станції метрополітену продовжують виконувати функцію укриття.
Нагадаємо, у столиці поки не підвищуватимуть плату за проїзд у комунальному громадському транспорті.
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За матеріалами: УНІАН
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