У Київській області близько 20 тисяч абонентів залишаються без світла — Finance.ua

У Київській області близько 20 тисяч абонентів залишаються без світла Вчора 16:33 — Енергетика

Станом на ранок 1 листопада на Київщині близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє в Telegram голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

«На Київщині близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання. Наші енергетики працюють цілодобово та роблять неймовірне», — написав він.

Повідомляється, що о 6:15 ранку по регіону почалися планові стабілізаційні вимкнення.

«Я вдячний мешканцям області за розуміння та за те, що тримають енергетичний фронт», — додав Олексій Кулеба.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що вранці 31 жовтня російська федерація вдалась до масованого ракетного удару по території України. В низці областей пролунали вибухи, були влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури.

Окрім того, окупанти вранці 31 жовтня завдали ракетних ударів по Київській області. Внаслідок обстрілів пошкоджено будинки, є постраждалі.

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