У Київраді ухвалили рішення щодо реконструкції застарілого житлофонду — Finance.ua

У Київраді ухвалили рішення щодо реконструкції застарілого житлофонду Вчора 09:16 — Нерухомість

Комісія Київради з архітектури, містобудування та земельних відносин у середу, 6 липня, підтримала проєкт рішення про реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду для створення більш комфортних умов проживання.

Про це повідомили на сайті столичної міської ради, пишуть Нерухомі.

«Об’єкти застарілого житлового фонду фактично вичерпали свій експлуатаційний ресурс. Вони потребують реконструкції у зв’язку зі зносом інженерних мереж, непристосованістю для маломобільних груп населення, низькою енергоефективністю, невідповідністю нормам ізоляції та неефективним використанням територій», — розповіла одна з ініціаторок цього проєкта Юлія Ярмоленко.

За її словами, набагато економніше та ефективніше провести комплексну реконструкцію об’єктів, ніж систематично виконувати точковий ремонт.

Як наголошують депутати, приватна компанія «Інститут Урбаністики» вже розробила Програму комплексної реконструкції кварталів. Вони запевняють, що реалізація програми допоможе залучити додаткові інвестиції та збільшити розмір податкових надходжень до місцевого бюджету.

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