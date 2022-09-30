У "Київ Цифровий" з'явиться нова функція — Finance.ua

У "Київ Цифровий" з'явиться нова функція Вчора 08:32 — Особисті фінанси

У "Київ Цифровий" з'явиться нова функція, Фото: Вечірній Київ

У «Київ Цифровому» скоро з’явиться можливість за QR-кодом перевірити посвідчення працівників комунальних служб.

Це має зменшити кількість контролерів-шахраїв, розповів заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку Петро Оленич виданню «Вечірній Київ».

«Свого часу ми зіштовхнулися з тим, що у формі співробітників Київводоканалу, ШЕУ та будь-якої іншої комунальної служби шахраї розгулюють під’їздами, крадуть техніку та вливаються у довіру. Тому ми запропонували створити цифрові документи, які неможливо буде підробити. У воєнний час це допомагатиме ще й виявляти диверсійні групи», — розповів він.

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Оленич уточнив, щоб перевірити правдивість документа, працівники комунальних служб мають показати свій електронний документ в «Київ Цифровому». Своєю чергою мешканці столиці зможуть в додатку онлайн відсканувати посвідчення та в себе на екрані побачити дані працівника. Зокрема, й посаду.

Також заступник голови КМДА наголосив, що попереду буде багато цікавих оновлень для киян. Усі вони виходитимуть поступово та за пріоритетом для містян.

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