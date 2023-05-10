У квітні зросли зарплатні пропозиції для фахівців DevOps і QA — аналітика Djinni — Finance.ua

У квітні зросли зарплатні пропозиції для фахівців DevOps і QA — аналітика Djinni Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

У квітні зросли зарплатні пропозиції для фахівців DevOps і QA — аналітика Djinni

У квітні подорожчали зарплатні пропозиції для фахівців DevOps і QA, а винагороди для FrontEnd- і PHP-розробників — дещо «просіли».

Про це свідчать дані з аналітики Djinni

На графіку — медіанна зарплата всіх найнятих технічних кандидатів.

Найбільше у квітні рекрутери писали маркетологам. Кандидатам із категорії «Маркетинг» надійшло більше 10% пропозицій.

Далі у рейтингу:

PHP — 8,1%;

JavaScript — 7,6%;

Sales — 7,5%;

DevOps — 5,9%.

«У порівнянні з січнем PHP опустились з першого місця на друге, а девопси — з третього аж на п’яте. Завдяки сейлзам і маркетологам виріс відсоток пропозицій кандидатам із досвідом до двох років: півроку тому вони отримували 7% повідомлень, зараз — вже 11,5%», — йдеться в Telegram-каналі Djinni.

Нагадаємо, у квітні загальна кількість вакансій на jobs.dou.ua зменшилася . Проте якщо порівнювати з минулим роком, стало більше нетехнічних вакансій, особливо для початківців. Тим часом конкуренція серед кандидатів зростає вже рік і є рекордною.

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