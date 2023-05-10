У квітні зросли зарплатні пропозиції для фахівців DevOps і QA — аналітика Djinni — Finance.ua

У квітні зросли зарплатні пропозиції для фахівців DevOps і QA — аналітика Djinni
У квітні подорожчали зарплатні пропозиції для фахівців DevOps і QA, а винагороди для FrontEnd- і PHP-розробників — дещо «просіли».
Про це свідчать дані з аналітики Djinni.
На графіку — медіанна зарплата всіх найнятих технічних кандидатів.
Найбільше у квітні рекрутери писали маркетологам. Кандидатам із категорії «Маркетинг» надійшло більше 10% пропозицій.
Далі у рейтингу:
- PHP — 8,1%;
- JavaScript — 7,6%;
- Sales — 7,5%;
- DevOps — 5,9%.
«У порівнянні з січнем PHP опустились з першого місця на друге, а девопси — з третього аж на п’яте. Завдяки сейлзам і маркетологам виріс відсоток пропозицій кандидатам із досвідом до двох років: півроку тому вони отримували 7% повідомлень, зараз — вже 11,5%», — йдеться в Telegram-каналі Djinni.
Нагадаємо, у квітні загальна кількість вакансій на jobs.dou.ua зменшилася. Проте якщо порівнювати з минулим роком, стало більше нетехнічних вакансій, особливо для початківців. Тим часом конкуренція серед кандидатів зростає вже рік і є рекордною.
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