У квітні 2023 року сума погашення вимог кредиторів банків в управлінні ФГВФО склала 698 млн грн — Finance.ua

У квітні 2023 року сума погашення вимог кредиторів банків в управлінні ФГВФО склала 698 млн грн Сьогодні 15:14

У квітні 2023 року сума погашення вимог кредиторів банків в управлінні ФГВФО склала 698 млн грн

Протягом квітня 2023 року банки, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 698 млн грн.

Про це повідомляє ФГВФО

Із зазначеної суми, зокрема, майже 583,4 млн грн спрямовано на задоволення вимог 3-ї черги, що виникли у т.ч. на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам, 12,6 млн грн — 4-ї черги (фізичних осіб понад гарантовану суму), 100,3 млн грн — 7-ї черги (юросіб, що не є пов’язаними з банками особами). Решту коштів отримали кредитори 2-ї та 6-ї черг.

За січень-квітень 2023 року сума погашення вимог кредиторів банків в ліквідації склала 2 461,5 млн грн, в т. ч. 150 тис. грн — позачергове задоволення вимог НБУ як забезпеченого кредитора.

У цілому за весь період станом на 1 травня 2023 року задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 62 315,2 млн грн, з яких 17 027,0 млн грн погашено забезпеченим кредиторам, в т. ч. 15 746,3 млн грн — НБУ (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).

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Нагадаємо, на задоволення вимог кредиторів неплатоспроможних банків Фондом спрямовуються кошти, отримані в результаті управління та продажу майна (активів) цих банків. Враховуючи низьку якість активів, реальна вартість яких в рази нижча за номінальну, численні вимоги кредиторів залишаються незадоволеними за недостатністю майна таких банків. У зв’язку з цим Фонд вживає необхідних заходів з метою реалізації положень статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та притягнення до цивільно-правової відповідальності пов’язаних осіб (власників, керівництво банків), діяннями/рішеннями яких заподіяно збитків неплатоспроможним банкам. Усі кошти, що будуть стягнуті у результаті цієї діяльності, спрямовуватимуться на задоволення вимог кредиторів банків.

Станом на 1 травня 2023 року Фондом, відповідно до ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», подано 80 позовних заяв щодо 51 банку. Загальна кількість відповідачів, які є пов’язаними особами цих банків, — 938 осіб. Загальна сума позовних вимог складає 144 949,8 млн грн. Загальний розмір позовних вимог Фонду, задоволених згідно судових рішень, які набрали законної сили, становить понад 435 млн грн.

Крім того, Фондом пред’явлено 33 цивільні позови у кримінальних провадженнях щодо 22 банків, розгляд яких триває. Загальна кількість цивільних відповідачів — 66 осіб. Загальна сума пред’явлених вимог складає 23 690,5 млн грн.

Разом з цим, за результатами розгляду судами кримінальних проваджень, на підставі прийнятих судових рішень, станом на 1 травня 2023 року Фонд гарантування ініціював 6 судових проваджень про відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, щодо 6 банків. Загальна кількість відповідачів — 6 осіб. Загальна сума заявлених позовних вимог складає 5 175,5 млн грн. Загальний розмір позовних вимог Фонду, задоволених згідно судових рішень, які набрали законної сили, становить понад 2 537 млн грн.

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