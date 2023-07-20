У кукурудзяному полі знайшли понад 700 золотих та срібних монет (відео) — Finance.ua

У кукурудзяному полі знайшли понад 700 золотих та срібних монет (відео) Сьогодні 17:56

На початку цього року чоловік зі штату Кентуккі отримав сюрприз, копаючи на своєму полі: схованку з понад 700 монетами часів громадянської війни в США.

«Великий скарб Кентуккі» включає сотні золотих монет США, датованих між 1840 і 1863 роками, на додаток до кількох срібних монет.

е всі золоті монети в 1 долар, 20 доларів, золоті монети в 10 доларів…» У короткому відео чоловік, який виявив скарб, особу та конкретне місцезнаходження якого не було розкрито громадськості, каже: «Це найбожевільніша річ у світі: ц

Згідно з Numismatic Guaranty Co. (NGC), яка засвідчила справжність монет, і GovMint, де монети були продані, 95% скарбу складається із золотих доларів, а також 20 монет Liberty по 10 доларів і вісім монет Liberty по 20 доларів.

Найрідкіснішою є 1863-P золота монета Liberty номіналом 20 доларів США. Лише одна з цих монет може коштувати шестизначну суму на аукціоні, а «Великий скарб Кентуккі» може похвалитися 18 монетами.

веб-сайті NGC зазначається, що монета Liberty номіналом 20 доларів, яка ходила з 1850 по 1907 рік, була викарбувана Міністерством фінансів після того, як у Каліфорнії було виявлено золото. Монети Liberty номіналом 20 доларів у скарбі ще рідші, тому що на них немає напису «In God We Trust», який був доданий у 1866 році після закінчення громадянської війни.

Однак потенційно важливішим є те, що скарб може розповісти нам про історію Америки в надзвичайно бурхливий період.

Portaltele За матеріалами:

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