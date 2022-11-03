У Криму «націоналізували» понад 130 об'єктів компаній, які належать «недружнім країнам» — Finance.ua

У Криму «націоналізували» понад 130 об'єктів компаній, які належать «недружнім країнам» Вчора 11:32 — Фондовий ринок

У Криму «націоналізували» понад 130 об'єктів компаній, які належать «недружнім країнам»

В окупованому Криму заявили про націоналізацію понад 130 об’єктів компаній, які належать «іноземним громадянам або недружнім державам».

Відповідне рішення про «націоналізацію» ухвалив підконтрольний росії «парламент» Криму.

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Серед компаній, чиї об’єкти «націоналізували» окупанти — АТ «Бахчисарайський комбінат «Будіндустрія», ВАТ «Суднобудівний завод «Затока».

Самопроголошений «глава кримського парламенту» константинов заявив, що список підприємств доповнюватиметься.

Як повідомляв Укрінформ, у Криму окупанти заявили про намір «націоналізувати» українські підприємства та звільнити їхні кадри.

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Укрінформ За матеріалами:

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