У Криму «націоналізували» понад 130 об'єктів компаній, які належать «недружнім країнам» — Finance.ua
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У Криму «націоналізували» понад 130 об'єктів компаній, які належать «недружнім країнам»

Фондовий ринок
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У Криму «націоналізували» понад 130 об'єктів компаній, які належать «недружнім країнам»
У Криму «націоналізували» понад 130 об'єктів компаній, які належать «недружнім країнам»
В окупованому Криму заявили про націоналізацію понад 130 об’єктів компаній, які належать «іноземним громадянам або недружнім державам».
Про це повідомляють «Крим. Реалії».
Відповідне рішення про «націоналізацію» ухвалив підконтрольний росії «парламент» Криму.
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Серед компаній, чиї об’єкти «націоналізували» окупанти — АТ «Бахчисарайський комбінат «Будіндустрія», ВАТ «Суднобудівний завод «Затока».
Самопроголошений «глава кримського парламенту» константинов заявив, що список підприємств доповнюватиметься.
Як повідомляв Укрінформ, у Криму окупанти заявили про намір «націоналізувати» українські підприємства та звільнити їхні кадри.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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