У Кремлі почали полювання на тіньові запаси валюти місцевих олігархів — Finance.ua
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У Кремлі почали полювання на тіньові запаси валюти місцевих олігархів

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Російський диктатор путін провів закриту зустріч з членами уряду і Центробанку щодо ситуації з курсом рубля. Йому доповіли, що низка великих російських компаній ховають за кордоном валютну виручку від експорту, пише видання «Ведомости» з посиланням на джерела.
Зокрема, тіньові запаси валюти, яка не заводилася в росію, були виявлені у компаній, що займаються неенергетичним експортом, першою чергою — виробників добрив.
Найбільші експортери добрив з рф — це компанії, що належать чотирьом російським мільярдерам. Найбагатший з них — Андрій Мельниченко, який перебуває під санкціями США, ЄС і Великобританії. Також в число найбільших експортерів добрив РФ входять «ФосАгро» Андрія Гур'єва, «Уралкалий» та «Уралхим» Дмитра Мазепіна, «Акрон» В’ячеслава Кантора.
Бізнесменам, у яких виявили тіньові запаси, почали погрожувати введенням обов’язкового продажу майже всієї експортної валюти (до 90%), а також жорстких обмежень на виведення капіталу за кордон. На цьому тлі кремль зміг домовитися з бізнесом про збільшення продажів валютної виручки, кажуть джерела «Ведомостей».
За матеріалами:
УНІАН
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