У країнах ЄС заморожено 17,4 млрд євро фондів російського походження - член ЄК з юстиції — Finance.ua

У країнах ЄС заморожено 17,4 млрд євро фондів російського походження - член ЄК з юстиції Вчора 11:00 — Фондовий ринок

У країнах ЄС заморожено 17,4 млрд євро фондів російського походження - член ЄК з юстиції

В країнах Євросоюзу наразі заморожено EUR17,4 млрд авуарів російського походження.

Про це заявив член Єврокомісії (ЄК) з юстиції Дідьє Рейндерс у четвер на пресконференції у Люксембурзі після засідання Ради ЄС із питань юстиції.

«Це величезна сума — EUR17,4 млрд — але 90% цих фондів припадають на сім держав-членів. Важливо наполягати, щоб усі держави-члени правильно застосовували санкції, і щоб вони коректно доповідали (Європейській) комісії про повні суми, які можливо заморозити», — сказав Рейндерс.

За його словами, ця тема порушувалася на Раді ЄС у зв’язку з обговоренням міністрами юстиції, як застосовувати санкції Євросоюзу у зв’язку із вторгненням рф в Україну.

Довідка Finance.ua:

Міністерство юстиції почне роботу над санкційним переліком, який РНБО проголосувало 30 вересня, одразу після затвердження його указом президента України;

міністр юстиції Денис Малюська розповів про перспективи конфіскації заморожених активів росії. Значний час забиратиме підготовка та ратифікація відповідного міжнародного договору. Окрім того, сума цих активів може бути меншою за $300 млрд, раніше озвучених у пресі.

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