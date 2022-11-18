У КРАІЛ прогнозують майже 1,2 млрд грн надходжень до держбюджету на цей рік від ліцензій для грального бізнесу — Finance.ua

У КРАІЛ прогнозують майже 1,2 млрд грн надходжень до держбюджету на цей рік від ліцензій для грального бізнесу Сьогодні 19:36 — Казна та Політика

У КРАІЛ прогнозують майже 1,2 млрд грн надходжень до держбюджету на цей рік від ліцензій для грального бізнесу

У Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей очікують, що сума надходжень до бюджету на 2022 рік від ліцензій для грального бізнесу становитиме 1,18 млрд грн.

Про це в інтервʼю Forbes заявив голова КРАІЛ Іван Рудий. 72% від запланованого обсягу вже надійшли.

За 2021 рік комісією було видано ліцензій на суму більше, ніж 7,4 млрд грн.

«Просто за перший рік сплати ми отримали 1,4 млрд грн. Згідно закону, платежі розбиваються на п’ять років. Тобто, в гральну індустрію в Україну зайшло навіть більше, ніж очікувалось», — повідомив Рудий.

За його прогнозом, сума надходжень на 2022 рік становитеме 1,18 млрд грн, згідно закону про держбюджет на 2022 рік, і 72% від запланованого вже є.

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«Цифра на 2022 рік планувалася за умови, що все буде добре. Понад 80% організаторів тимчасово закривали гральні заклади з урахуванням безпекової ситуації. Зараз все зовсім не добре, але ми бачимо 72%, і я думаю, що далі ще буде», — зазначив він.

За інформацією очільника КРАІЛ, на 24 лютого в країні було вісім наземних казино та 52 зали гральних автоматів. Наразі є сім казино та 45 залів гральних автоматів, дев’ять з них — релоковані. Близько 10% взагалі не повернулись до роботи.

Рудий зазначив, що частина операторів пройшла вже на спрощену систему оподаткування. Цьогоріч за перше півріччя зібрали податків на близько 146 млн грн.

Нагадаємо, парламент підтримав законопроєкт № 8079 щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування у перому читанні.

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