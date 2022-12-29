У Кореї п'ять виробників відкликають майже 8,5 тисячі авто — Finance.ua

У Кореї п'ять виробників відкликають майже 8,5 тисячі авто Сьогодні 20:02 — Технології&Авто

Компанії-автовиробники Hyundai Motor Co., BMW Korea, Stellantis Korea, Volkswagen Group Korea та Daimler Trucks Korea відкликають у Південній Кореї майже 8 500 авто через несправності деталей.

Про це повідомляє Yonhap

За даними Міністерства землі, інфраструктури та транспорту країни, компанії відкличуть 8 482 автомобілі 15 різних моделей.

Зазначається, що проблеми, які спонукали до відкликання авто, включають вади програмного забезпечення, пов’язані з акумулятором, у моделі BMW i4 eDrive40, несправний генератор у позашляховику Genesis GV70 та несправну антиблокувальну систему гальм у позашляховику Jeep Grand Cherokee, імпортованому компанією Stellantis.

У відомстві також додали, що власники цих транспортних засобів зможуть відвідати спеціалізовані ремонтно-сервісні центри компаній для безкоштовної заміни деталей.

Укрінформ За матеріалами:

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