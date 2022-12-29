У Кореї п'ять виробників відкликають майже 8,5 тисячі авто — Finance.ua
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У Кореї п'ять виробників відкликають майже 8,5 тисячі авто

Технології&Авто
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Компанії-автовиробники Hyundai Motor Co., BMW Korea, Stellantis Korea, Volkswagen Group Korea та Daimler Trucks Korea відкликають у Південній Кореї майже 8 500 авто через несправності деталей.
Про це повідомляє Yonhap.
За даними Міністерства землі, інфраструктури та транспорту країни, компанії відкличуть 8 482 автомобілі 15 різних моделей.
Зазначається, що проблеми, які спонукали до відкликання авто, включають вади програмного забезпечення, пов’язані з акумулятором, у моделі BMW i4 eDrive40, несправний генератор у позашляховику Genesis GV70 та несправну антиблокувальну систему гальм у позашляховику Jeep Grand Cherokee, імпортованому компанією Stellantis.
У відомстві також додали, що власники цих транспортних засобів зможуть відвідати спеціалізовані ремонтно-сервісні центри компаній для безкоштовної заміни деталей.
За матеріалами:
Укрінформ
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