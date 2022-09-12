У КМДА повідомили, коли кияни зможуть платити карткою за проїзд у транспорті — Finance.ua

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У КМДА повідомили, коли кияни зможуть платити карткою за проїзд у транспорті

Фінтех і Картки
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У КМДА повідомили, коли кияни зможуть платити карткою за проїзд у транспорті
У КМДА повідомили, коли кияни зможуть платити карткою за проїзд у транспорті
У Києві вже у жовтні в громадському транспорті планують повноцінно запустити систему оплати проїзду банківською карткою.
Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови КМДА Петро Оленич.
«Наразі система тестується у закритому режимі. Ще у лютому команда була готова проводити випробування, проте зі зрозумілих причин вони перенеслись. Повноцінно запустити систему плануємо у жовтні», — повідомив Оленич.

Як працюватиме система:

  • для оплати проїзду достатньо буде прикласти банківську карту або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора. Вони отримали всі необхідні налаштування;
  • щоб підтвердити оплату за проїзд потрібно буде сказати контролеру останні 4 цифри своєї картки, щоб транзакцію можна було ідентифікувати. Або ж показати списання в будь-якому банківському додатку.
«Сервіс дозволить користуватись і карткою киянина. Валідатори автоматично будуть перевіряти, чи прив’язана до неї пільга. Оплата через Київ Цифровий також працюватиме», — додав Оленич.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко підтримує запровадження можливісті оплачувати банківською картою проїзд у громадському транспорті столиці.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».
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За матеріалами:
Finance.ua
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