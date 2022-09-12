У КМДА повідомили, коли кияни зможуть платити карткою за проїзд у транспорті — Finance.ua

У КМДА повідомили, коли кияни зможуть платити карткою за проїзд у транспорті Вчора 09:15 — Фінтех і Картки

У КМДА повідомили, коли кияни зможуть платити карткою за проїзд у транспорті

У Києві вже у жовтні в громадському транспорті планують повноцінно запустити систему оплати проїзду банківською карткою.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови КМДА Петро Оленич.

«Наразі система тестується у закритому режимі. Ще у лютому команда була готова проводити випробування, проте зі зрозумілих причин вони перенеслись. Повноцінно запустити систему плануємо у жовтні», — повідомив Оленич.

Як працюватиме система:

для оплати проїзду достатньо буде прикласти банківську карту або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора. Вони отримали всі необхідні налаштування;

щоб підтвердити оплату за проїзд потрібно буде сказати контролеру останні 4 цифри своєї картки, щоб транзакцію можна було ідентифікувати. Або ж показати списання в будь-якому банківському додатку.

«Сервіс дозволить користуватись і карткою киянина. Валідатори автоматично будуть перевіряти, чи прив’язана до неї пільга. Оплата через Київ Цифровий також працюватиме», — додав Оленич.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко підтримує запровадження можливісті оплачувати банківською картою проїзд у громадському транспорті столиці.

До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.