У КМДА повідомили, чи їздитимуть потяги метро під час повітряної тривоги — Finance.ua

У КМДА повідомили, чи їздитимуть потяги метро під час повітряної тривоги

Вчора 17:24 — Казна та Політика

У Києві зупинятимуть потяги метро на час повітряної тривоги. Це відбуватиметься під час проходження через наземні ділянки по «червоній» гілці.

Про це повідомила прес-служба КМДА.

Зазначається, що «зеленою» гілкою поїзди не заїжджатимуть на Південний міст, якщо зазвучить сирена.

«Приблизний інтервал руху на всіх лініях 10-15 хвилин. Графік роботи може оперативно змінюватися», — зазначили в КМДА.

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