У КМДА повідомили, чи їздитимуть потяги метро під час повітряної тривоги — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

У КМДА повідомили, чи їздитимуть потяги метро під час повітряної тривоги

Вчора 17:24Казна та Політика
300
У Києві зупинятимуть потяги метро на час повітряної тривоги. Це відбуватиметься під час проходження через наземні ділянки по «червоній» гілці.
Про це повідомила прес-служба КМДА.
Зазначається, що «зеленою» гілкою поїзди не заїжджатимуть на Південний міст, якщо зазвучить сирена.
«Приблизний інтервал руху на всіх лініях 10-15 хвилин. Графік роботи може оперативно змінюватися», — зазначили в КМДА.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.