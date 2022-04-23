У КМДА повідомили, чи їздитимуть потяги метро під час повітряної тривоги — Finance.ua

У КМДА повідомили, чи їздитимуть потяги метро під час повітряної тривоги
У Києві зупинятимуть потяги метро на час повітряної тривоги. Це відбуватиметься під час проходження через наземні ділянки по «червоній» гілці.
Про це повідомила прес-служба КМДА.
Зазначається, що «зеленою» гілкою поїзди не заїжджатимуть на Південний міст, якщо зазвучить сирена.
«Приблизний інтервал руху на всіх лініях 10-15 хвилин. Графік роботи може оперативно змінюватися», — зазначили в КМДА.
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