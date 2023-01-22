У Кабміні розповіли про умови отримання Україною 18 мільярдів євро «макрофіну» від ЄС — Finance.ua

У Кабміні розповіли про умови отримання Україною 18 мільярдів євро «макрофіну» від ЄС Сьогодні 17:09 — Казна та Політика

У Кабміні розповіли про умови отримання Україною 18 мільярдів євро «макрофіну» від ЄС

Меморандум про взаєморозуміння, який підписали Україна та Європейський Союз, передбачає виконання нашою державою певних вимог для отримання макрофінансової допомоги від ЄС у 2023 році.

Про це сказала віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі національного телемарафону

Вона зазначила, що меморандум було підписано незадовго до отримання до держбюджету першої частини із програми макрофінансової допомоги.

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«Кожен квартал дії цього меморандуму і отримання відповідних коштів мають суміщатися з дотриманням Україною певних вимог. Ці вимоги є структурними в контексті контролю використання коштів, довіри і прозорості використання коштів, які надає Європейський Союз», — сказала вона.

За словами Стефанішиної, ці вимоги стосуються «питань верховенства права та антикорупції, фінансових моментів, фіскальної політики, економічних заходів, які вживає Україна, щоб акумулювати кошти в державний бюджет».

«На кожен квартал розрахована певна кількість заходів по кожному з блоків. Ці пункти були узгоджені і Україною, і Європейською комісією, тобто ми як країна взяли на себе зобов’язання у встановлені строки ці завдання реалізувати. І, відповідно, розуміючи, що ці кошти, в першу чергу, виживання нашої країни, наших громадян, ці зобов’язання будуть дотримані», — сказала вона.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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