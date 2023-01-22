У Кабміні розповіли про умови отримання Україною 18 мільярдів євро «макрофіну» від ЄС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Кабміні розповіли про умови отримання Україною 18 мільярдів євро «макрофіну» від ЄС

Казна та Політика
37
У Кабміні розповіли про умови отримання Україною 18 мільярдів євро «макрофіну» від ЄС
У Кабміні розповіли про умови отримання Україною 18 мільярдів євро «макрофіну» від ЄС
Меморандум про взаєморозуміння, який підписали Україна та Європейський Союз, передбачає виконання нашою державою певних вимог для отримання макрофінансової допомоги від ЄС у 2023 році.
Про це сказала віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі національного телемарафону.
Вона зазначила, що меморандум було підписано незадовго до отримання до держбюджету першої частини із програми макрофінансової допомоги.
Читайте також
«Кожен квартал дії цього меморандуму і отримання відповідних коштів мають суміщатися з дотриманням Україною певних вимог. Ці вимоги є структурними в контексті контролю використання коштів, довіри і прозорості використання коштів, які надає Європейський Союз», — сказала вона.
Місце для вашої реклами
За словами Стефанішиної, ці вимоги стосуються «питань верховенства права та антикорупції, фінансових моментів, фіскальної політики, економічних заходів, які вживає Україна, щоб акумулювати кошти в державний бюджет».
«На кожен квартал розрахована певна кількість заходів по кожному з блоків. Ці пункти були узгоджені і Україною, і Європейською комісією, тобто ми як країна взяли на себе зобов’язання у встановлені строки ці завдання реалізувати. І, відповідно, розуміючи, що ці кошти, в першу чергу, виживання нашої країни, наших громадян, ці зобов’язання будуть дотримані», — сказала вона.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.