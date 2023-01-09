У Кабміні готують постанову щодо повірки лічильників у деокупованих регіонах — Finance.ua
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У Кабміні готують постанову щодо повірки лічильників у деокупованих регіонах

Особисті фінанси
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У Кабміні готують постанову щодо повірки лічильників у деокупованих регіонах
У Кабміні готують постанову щодо повірки лічильників у деокупованих регіонах
Міністерство економіки розробило проєкт постанови, яким передбачено, що мешканці населених пунктів, які були тимчасово окуповані мають подати на повірку лічильники води, газу, електроенергії та теплолічильники.
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Хто має подати на повірку

Пропонується встановити, що позитивні результати повірки лічильників мешканців населених пунктів, які перебували в тимчасовій окупації або на їхній території відбувалися активні бойові дії, залишаються чинними протягом трьох місяців після завершення воєнного стану на таких територіях. Тобто якщо за попередньої повірки лічильник не забракували, то на підставі його показань і далі можна платити.
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Передбачається, що подання на повірку лічильників води, газу, електроенергії, теплолічильників на територіях територіальних громад після їх виключення з переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, забезпечується протягом трьох місяців з дня припинення або скасування воєнного стану, але не раніше дня закінчення опалювального періоду.
Лічильники в інших населених пунктах мають бути подані на повірку після завершення опалювального сезону.
За матеріалами:
borgexpert
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