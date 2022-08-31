У JPMorgan вважають, що більша частина криптовалют використовується для спекулятивних цілей — Finance.ua

У JPMorgan вважають, що більша частина криптовалют використовується для спекулятивних цілей Вчора 05:26 — Фінтех і Картки

У JPMorgan вважають, що більша частина криптовалют використовується для спекулятивних цілей

Умар Фарук, голова криптовалютного підрозділу Onyx, фінансового холдингу JPMorgan, під час виступу на саміті Green Shoots Series 2022 заявив, що більшість криптовалют, які зараз є на ринку — «повне сміття, за винятком кількох десятків».

Фарук додав, що наразі криптоіндустрія «не дозріла», і більшість активів, які «використовуються в поточній інфраструктурі, призначені для спекулятивних цілей».

На думку експерта, незважаючи на наявність варіантів приватного проведення платежів, які завжди існуватимуть у криптосекторі, користувачі частіше вибирають регульовані фінансові установи, коли йдеться про «серйозні транзакції».

Раніше колишній біржовий маклер Джордан Белфорт, відомий як «Вовк з Уолл-стріт», порівняв криптовалюти із наднизькою капіталізацією зі сміттєвими акціями. На його думку, купувати такі токени може лише той, хто готовий виділити деяку суму зі свого портфеля на азартні ігри, а заробити на них можна лише за умови дуже раннього входу до проєкту.

cryptomisto За матеріалами:

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