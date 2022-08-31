У JPMorgan вважають, що більша частина криптовалют використовується для спекулятивних цілей — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У JPMorgan вважають, що більша частина криптовалют використовується для спекулятивних цілей

Фінтех і Картки
152
У JPMorgan вважають, що більша частина криптовалют використовується для спекулятивних цілей
У JPMorgan вважають, що більша частина криптовалют використовується для спекулятивних цілей
Умар Фарук, голова криптовалютного підрозділу Onyx, фінансового холдингу JPMorgan, під час виступу на саміті Green Shoots Series 2022 заявив, що більшість криптовалют, які зараз є на ринку — «повне сміття, за винятком кількох десятків».
Фарук додав, що наразі криптоіндустрія «не дозріла», і більшість активів, які «використовуються в поточній інфраструктурі, призначені для спекулятивних цілей».
На думку експерта, незважаючи на наявність варіантів приватного проведення платежів, які завжди існуватимуть у криптосекторі, користувачі частіше вибирають регульовані фінансові установи, коли йдеться про «серйозні транзакції».
Раніше колишній біржовий маклер Джордан Белфорт, відомий як «Вовк з Уолл-стріт», порівняв криптовалюти із наднизькою капіталізацією зі сміттєвими акціями. На його думку, купувати такі токени може лише той, хто готовий виділити деяку суму зі свого портфеля на азартні ігри, а заробити на них можна лише за умови дуже раннього входу до проєкту.
За матеріалами:
cryptomisto
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.