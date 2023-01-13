У Грузії ухвалили додаткові виплати сім'ям біженців з України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Грузії ухвалили додаткові виплати сім'ям біженців з України

Особисті фінанси
38
У Грузії ухвалили додаткові виплати сім'ям біженців з України
У Грузії ухвалили додаткові виплати сім'ям біженців з України
Сім’ям із дітьми, які переїхали до Грузії з України після початку бойових дій, виплачуватимуть додатково по 470 ларі (близько 172 долари) на кожну дитину.
Про це пише видання «Кавказский узел».
Влада Грузії оголосила про рішення виділити за підтримки Дитячого фонду ООН фінансову допомогу сім’ям дітей з України. Зокрема, по 470 ларі на дитину отримають сім’ї, які приїхали з України до Грузії після 1 лютого 2022 року.
Читайте також
Для отримання допомоги батьки або інші законні представники дитини мають звернутися до відділень Агентства соціального обслуговування за місцем проживання до 1 березня. Із собою потрібно мати паспорт, а також паспорт або свідоцтво про народження дитини.
25 жовтня 2022 року міністр охорони здоров’я Грузії Зураб Азарашвілі повідомив, що програму допомоги українським біженцям подовжено на півроку.
Місце для вашої реклами
Програма підтримки біженців з України, яку з 15 липня 2022 року реалізує Агентство у справах переселенців, передбачає соціальну допомогу, а також щомісячні виплати в 300 ларі (близько 110 доларів), які частково покривають орендну плату за житло.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
suspilne.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.