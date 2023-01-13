У Грузії ухвалили додаткові виплати сім'ям біженців з України — Finance.ua

У Грузії ухвалили додаткові виплати сім'ям біженців з України Сьогодні 21:34 — Особисті фінанси

У Грузії ухвалили додаткові виплати сім'ям біженців з України

Сім’ям із дітьми, які переїхали до Грузії з України після початку бойових дій, виплачуватимуть додатково по 470 ларі (близько 172 долари) на кожну дитину.

Про це пише видання « Кавказский узел ».

Влада Грузії оголосила про рішення виділити за підтримки Дитячого фонду ООН фінансову допомогу сім’ям дітей з України. Зокрема, по 470 ларі на дитину отримають сім’ї, які приїхали з України до Грузії після 1 лютого 2022 року.

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Для отримання допомоги батьки або інші законні представники дитини мають звернутися до відділень Агентства соціального обслуговування за місцем проживання до 1 березня. Із собою потрібно мати паспорт, а також паспорт або свідоцтво про народження дитини.

25 жовтня 2022 року міністр охорони здоров’я Грузії Зураб Азарашвілі повідомив, що програму допомоги українським біженцям подовжено на півроку.

Програма підтримки біженців з України, яку з 15 липня 2022 року реалізує Агентство у справах переселенців, передбачає соціальну допомогу, а також щомісячні виплати в 300 ларі (близько 110 доларів), які частково покривають орендну плату за житло.

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