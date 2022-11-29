У Хорватії планують підвищити рівень оплати за роботу в неділю — Finance.ua

У Хорватії планують підвищити рівень оплати за роботу в неділю Сьогодні 20:21

Уряд Хорватії представив законопроєкт, згідно з яким роботодавці повинні будуть платити вищу заробітну плату за роботу в неділю.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Euractiv.

З 1 січня 2023 року за роботу в неділю працівникам у всіх секторах економіки будуть платити на 50% більше, ніж за звичайну роботу. В даний час заробітна плата в неділю вище на 30-37%.

Міністр праці Марін Пілетич пояснив, що кількість робочих неділь на рік також буде обмежена трьома на місяць і максимум 16 на рік.

Профспілки вимагали подвійної оплати праці за неділю, як в Німеччині, де це є стандартною практикою.

Ірена Вебер, голова національного об’єднання роботодавців HUP, зазначила, що роботодавці та профспілки в основному згодні з необхідністю підвищення заробітної плати.

«У нас немає жодних проблем з тим, щоб платити більше за роботу в неділю», — сказала Вебер.

Однак вона додала, що HUP вважає проблематичним те, «як регулюється робота в неділю, а також те, як ми можемо забезпечити достатню кількість працівників для випадків, коли робота в неділю є необхідною».

Вебер пояснила, що працівники тепер мають можливість відмовитися від роботи в неділю з міркувань совісті — варіант, який багато хто, ймовірно, прийме в римо-католицькій країні.

«За таких умов буде практично неможливо забезпечити роботу в звичайному режимі», — сказала вона.

Іншим потенційним яблуком розбрату є питання численних торгових центрів по всій країні, які працюють щонеділі щонайменше до 8 години вечора. Уряд хоче покласти край такій практиці і наводить власні дані, згідно з якими у неділю торгові центри генерують менше 10% своєї тижневої виручки.

Економічна Правда За матеріалами:

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