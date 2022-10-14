У Газпромі визнали, що відновити Північні потоки буде надто складно — Finance.ua

У Газпромі визнали, що відновити Північні потоки буде надто складно Вчора 18:30 — Енергетика

У Газпромі визнали, що відновити Північні потоки буде надто складно

Голова правління Газпрому Олексій Міллер уперше оцінив масштаби пошкоджень Північних потоків унаслідок диверсій.

Про це він розповів Першому каналу.

Зокрема, Міллер заявив, що за попередніми розрахунками, відновити газопроводи буде складніше, ніж прокласти наново.

Зокрема він зазначив, що Газпром не допустили до місця аварії на Північних потоках.

«Але треба розуміти, що за швидкістю, як газопроводи втрачали тиск, зрозуміло, що це стався повний розрив труби. Що це означає? Це означає, що труба на дуже велику відстань, нині, зокрема, у бік росії, заповнена морською водою», — заявив глава російської держкомпанії.

За словами Міллера, щоб відновити роботу газопроводу треба «фактично відрізати дуже великий шматок труби на великій відстані», і будувати нову ділянку трубопроводу на цьому місці.

«А ви розумієте, одна справа, коли труба порожня, і інша справа, коли вона на сотні кілометрів заповнена морською водою. Це абсолютно різні і технічні, і технологічні завдання», — сказав Міллер.

Також він зазначив, що ні Німеччина, ні інші європейські партнери російського газового монополіста не заявили, що бажають поновити підірвані нитки.

Крім того, він заявив, що є питання санкційні, є питання юридичні. І є економічні питання.

Глава Газпрому заявив, що компанія вже «досить швидко» будує морські газопроводи і Північний потік — 2 в російській компанії «добудовували повністю самі» і на останній завершальній стадії проєкт реалізовували «загалом без технологічної та технічної участі закордонних партнерів».

Водночас Міллер заявив про плани будівництва нових газотранспортних потужностей через Чорне море, у коридорі Турецького потоку, зі створенням торгового хаба на кордоні Туреччини та кордоні ЄС. Він зазначив, що у Туреччині сказали «так» на таку пропозицію.

Глава Газпрому заявив, що новий трубопровід працюватиме з російськими турбінами, згадавши ситуацію з турбінами Siemens у Північному потоці, одна з яких мало не застрягла у Канаді через санкції. Кількість ниток у потенційному новому газопроводі Міллер не назвав, заявивши, що спочатку потрібно «визначитися, звичайно ж, з обсягом».

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