У Гаазі відкривають центр із розслідування вторгнення росії в Україну — Finance.ua
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У Гаазі відкривають центр із розслідування вторгнення росії в Україну

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Міжнародний офіс із розслідування вторгнення росії в Україну відкриється у понеділок, 3 червня, у Гаазі. Це стане першим кроком до трибуналу над московським режимом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
До Міжнародного центру судового переслідування за злочин агресії (ICPA) входять прокурори з Києва, ЄС, США та Міжнародного кримінального суду (МКС).
Центр проведе розслідування та збере докази як проміжний крок перед створенням спеціального трибуналу, який притягне до відповідальності кремлівських чиновників за розв’язання війни проти України.
Високопосадовці проведуть прес-конференцію в ICPA у штаб-квартирі судового агентства ЄС Євроюст. Серед них генеральний прокурор України Андрій Костін, прокурор МКС Карім Хан, помічник генерального прокурора США Кеннет Політе та комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Трибунал для кремлівського режиму

Заклики до створення спеціального трибуналу для росії посилилися, тому що Міжнародний кримінальний суд (МКС), суд з воєнних злочинів, який також базується в Гаазі, не має мандату на розслідування ширшого злочину агресії. МКС розслідує більш конкретні воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні та у березні видав ордер на арешт президента росії володимира путіна за викрадення українських дітей.
До групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для залучення рф за скоєні злочини в Україні, входять 36 країн.
За словами заступника глави Офісу президента Ігоря Жовкви, Україна розраховує на єдність усіх членів групи щодо формату роботи такого трибуналу.
Водночас, дискусії продовжуються. Крім того, очікується розгляд відповідної резолюції у Генасамблеї ООН.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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