У Guggenheim Partners припустили зниження котирувань біткойну до $8000 — Finance.ua

У Guggenheim Partners припустили зниження котирувань біткойну до $8000

Вчора 18:22 — Фінтех і Картки

На тлі підвищення ключової ставки та посилення грошово-кредитної політики ФРС ціна біткойну може впасти нижче за $8000. Про це в інтерв’ю CNBC заявив інвестиційний директор Guggenheim Partners Скотт Майнерд.

«Коли ви послідовно пробиваєте рівень $30 000, $8000 — це граничне дно. Тому я вважаю, що ми маємо ще багато простору для зниження, особливо з урахуванням того, що ФРС діє жорстко», — сказав він.

За словами Майнерда, більшість цифрових активів є «мотлохом», проте біткойн і Ethereum переживуть криптозиму. Разом з тим він не вважає, що домінуючого гравця індустрії вже визначено.

Інвестиційний директор Guggenheim також порівняв ситуацію на крипторинку з ульбашкою доткомів:

«Якби ми сиділи тут за часів інтернет-бульбашки, ми говорили б про те, що Yahoo і America Online — великі переможці. Про решту ми б не змогли зробити передбачень, хто переможе — Amazon або Pets.com».

Майнерд підкреслив, що індустрія цифрових активів ще не дійшла до правильного дизайну криптовалют. На його думку, валюта повинна зберігати вартість, бути засобом обміну та розрахунковою одиницею.

«Нічого подібного немає, вони [криптовалюти] навіть не прийшли до єдиної основи», — сказав він.

Нагадаємо, раніше прихильник золота і критик першої криптовалюти Пітер Шіфф передбачив тестування біткойном рівня $8000.

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