У Google Play з’явиться новий несподіваний конкурент — Finance.ua

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У Google Play з’явиться новий несподіваний конкурент

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Першими випробувати фірмовий автомобільний магазин програм зможуть власники моделей бренду Audi.
Провідний європейський виробник автомобілів — концерн Volkswagen — вже цього року планує запустити власний фірмовий магазин додатків. Звичайно, він буде розрахований виключно на автомобільні бортові мультимедійні системи.
Причому першими випробувати новинку зможуть власники не машин марки Volkswagen, а покупці преміального бренду Audi, що належить концерну. Конкретно йдеться про моделі Audi A4, A5, Q5, A6, A8, Q8 e-tron і e-tron GT поточного модельного року, що пропонуються в Європі та країнах Північної Америки.
Надалі власний магазин додатків поширять на інші ринки та автомобілі марок Volkswagen, Porsche, Lamborghini та Bentley. Обіцяють тисячі програм — як оригінальних, так уже всім добре знайомих. Але, у будь-якому випадку, вони мають бути оптимізовані спеціально для використання в автомобілі. Також згадується, що топові марки концерну, такі як Audi та Bentley, отримають ексклюзивні програми. Тим часом Motorola представила надзахищений смартфон із супутниковим зв’язком.
За матеріалами:
itechua
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