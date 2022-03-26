У Google Pay не буде російських карток "Мир" — Finance.ua

У Google Pay не буде російських карток "Мир"

Вчора 11:44 — Фондовий ринок

Google зупинила проект із підключення російських карт «Мир» до електронного гаманця Google Pay.

«З ініціативи Google пілотний проект із запуску сервісу Google Pay для карток „Мир“ був припинений», — повідомили в Нацсистемі платіжних карток рф.

Раніше повідомлялось, що електронний гаманець Apple Pay не дозволяє росіянам додати нові карти «Мир».

З 11 березня сервіси Apple Pay таGoogle Pay стали частково недоступні через обмеження Mastercard та Visa. Їхні карти працюють тільки всередині росії до кінця терміну дії.

Тепер росіяни не зможуть додати картки своєї платіжної системи і розраховуватися ними будь-де.

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