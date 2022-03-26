У Google Pay не буде російських карток "Мир" — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

У Google Pay не буде російських карток "Мир"

Вчора 11:44Фондовий ринок
251
Google зупинила проект із підключення російських карт «Мир» до електронного гаманця Google Pay.
«З ініціативи Google пілотний проект із запуску сервісу Google Pay для карток „Мир“ був припинений», — повідомили в Нацсистемі платіжних карток рф.
Раніше повідомлялось, що електронний гаманець Apple Pay не дозволяє росіянам додати нові карти «Мир».
З 11 березня сервіси Apple Pay таGoogle Pay стали частково недоступні через обмеження Mastercard та Visa. Їхні карти працюють тільки всередині росії до кінця терміну дії.
Тепер росіяни не зможуть додати картки своєї платіжної системи і розраховуватися ними будь-де.
За матеріалами: Економічна Правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.