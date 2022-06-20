У ФРС попередили про пов’язані з стейблкоїнами ризики — Finance.ua

У ФРС попередили про пов’язані з стейблкоїнами ризики
Федеральна резервна система США (ФРС) опубліковала звіт, в якому відзначила стейблкоіни серед ризиків для фінансової стабільності. Хоча в минулому ФРС висловлювала занепокоєння з приводу стейблкоїнів, тепер вона має аргументи та приклади для того, щоб стверджувати, що «обвал вартості деяких стейблкоїнів і недавня напруженість на ринках інших цифрових активів демонструють крихкість таких структур».
Найбільш помітним обвалом став алгометрический стейблкоїн TerraUSD (UST) і пов’язана з ним криптовалюта LUNA, вартість яких на початку травня призвела до втрати більш ніж $40 млрд. Ця подія стала каталізатором політичного контролю.
У листопаді ФРС вже публіковала звіт президентської робочої групи (PWG) щодо стейблкоїнів, у якому стверджувалося, що їх випуск обмежений «застрахованими депозитарними установами». Новий звіт ФРС продовжує просувати цей загальний висновок.
«Стейблкоіни, які не забезпечені безпечними та досить ліквідними активами і не підпадають під дію відповідних нормативних стандартів, створюють ризики для інвесторів і потенційно для фінансової системи, включаючи схильність до потенційно дестабілізуючих атак», — йдеться у звіті.
Однак існує ширше питання про те, чи можуть алгоритмічні стейблкоіни дійсно підтримувати цінність.
Рекомендації PWG не стосувалися повністю алгоритмічних токенів, мабуть, обмежуючись звичнішими токенами, забезпеченими фіатом. У звіті ФРС, хоч і не згадуються конкретно Terra або UST, але відзначається концентрація на ринку стабільних монет серед емітентів, забезпечених фіатними засобами, Tether, USD Coin і Binance USD.
Після краху UST кілька лідерів, включаючи міністра фінансів Джанет Йеллен і Пета Тумі, провідного республіканця в Банківському комітеті Сенату, зазначили, що стейблкоіни не становлять ризику для фінансової системи в цілому.
У міру того, як нинішній ведмежий ринок криптовалют відсіює дедалі більше фірм, політики все частіше звертатимуть увагу на необхідність системних перевірок сектора.