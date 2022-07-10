У Франції вважають повне відключення російського газу найімовірнішим сценарієм — Finance.ua

У Франції вважають повне відключення російського газу найімовірнішим сценарієм Вчора 19:32 — Енергетика

Міністр економіки та фінансів Франції Бруно Ле Мер попередив про високу ймовірність того, що москва повністю припинить постачання газу до Європи.

Про це повідомляє Politico.

«Давайте готуватись до повного відключення російського газу. Сьогодні це найімовірніший варіант», — сказав Ле Мер на економічному форумі у місті Екс-ан-Прованс.

За його словами, уряд Франції працює над визначенням компаній, які мають отримати пріоритетний захист при перебоях із постачанням газу.

Як приклад компаній, які не повинні бути позбавлені газопостачання навіть у разі надзвичайної ситуації, Ле Мер назвав Saint-Gobain, великого виробника будівельних матеріалів.

Французький уряд запропонував низку заходів щодо врегулювання можливих перебоїв у постачанні газу, включаючи можливість реквізувати газові електростанції в рамках ширшої законодавчої пропозиції щодо купівельної спроможності.

Укрінформ За матеріалами:

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