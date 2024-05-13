У Франції створили оригінальний гібрид електромобіля та велосипеда (фото) — Finance.ua

У Франції створили оригінальний гібрид електромобіля та велосипеда (фото) Сьогодні 06:34 — Технології&Авто

У Франції створили оригінальний гібрид електромобіля та велосипеда (фото)

Французький стартап Karbikes презентував свою першу модель. Вона поєднує в собі риси електрокара і велосипеда.

Про транспорт розповіли на сайті Autoevolution.

Karbikes — творіння інженерів Гаеля Рішара та Лукаса Ванцона. Вони вирішили створили всепогодний електричний веломобіль — чотириколісний велосипед із алюмінієвим дахом та лобовим склом. За доплату доступні навіть бокові двері.

Салон Karbikes розрахований на двох осіб. Усередині встановлені велосипедне кермо та педальний привід. Також буде доступна комерційна модифікація із вантажним відсіком, здатна перевозити до 200 кг багажу.

Скромний електромотор потужністю 0,25 кВт (0,35 к. с.) дозволяє розвивати швидкість до 25 км/год. Батарея ємністю 0,75 кВт∙год забезпечує запас ходу в 75 км.

Крім того, планується покращена версія Karbikes із більшою батареєю та сонячними панелями на даху, здатна подолати до 160 км без підзарядки. Перші веломобілі доставлять замовникам уже влітку нинішнього року.

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