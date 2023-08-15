У фонді Сороса пояснили, що «реорганізують» діяльність у ЄС та збільшать фінансування в Україні — Finance.ua

У фонді Сороса пояснили, що «реорганізують» діяльність у ЄС та збільшать фінансування в Україні Сьогодні 15:00

У фонді Сороса пояснили, що «реорганізують» діяльність у ЄС та збільшать фінансування в Україні

Фонд угорського філантропа Джорджа Сороса «Відкрите суспільство» не згортає, а змінює діяльність у ЄС, а робота в Україні навіть розшириться.

Як повідомляє « Європейська правда », таку заяву опублікував Міжнародний фонд «Відродження» — українська гілка Фонду — після повідомлень, що Фундація «Відкрите суспільство» нібито вирішила майже повністю згорнути діяльність у ЄС.

У Міжнародному фонді «Відродження», який є частиною Фундації «Відкрите суспільство», заявили, що говорити про «згортання» діяльності у ЄС некоректно: там робота буде збережена у рамках нової організаційної моделі.

«Часткове скорочення персоналу мережі Фундації „Відкрите суспільство“ у Європі, що значною мірою торкнеться офісів мережі у Берліні та Брюсселі, є наслідком переходу на нову операційну модель і глобальний перегляд того, як мережа працює на підтримку демократії, прав людини та кліматичної справедливості. Робота в ЄС збережеться, проте стане частиною глобальних зусиль мережі. Ця оптимізація структури не торкнеться Міжнародного фонду „Відродження“, що працює в Україні, а також інших національних фондів у Молдові, Киргизстані та на Західних Балканах», — йдеться у заяві.

«Скорочення персоналу не тотожно згортанню діяльності, якщо йдеться про благодійну грантодавчу організацію — просто більше буде робитися руками стратегічних грантерів, а не власноруч», — пояснив у коментарі «Європейській правді» виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» Олександр Сушко.

Він додав, що багато де Фонд працює повністю дистанційно, не маючи офісів.

В Україні роботу, навпаки, нарощують. Так, бюджет у 2022 році зріс на 102% в порівнянні з бюджетом 2021 року; бюджет програмної діяльності у 2022 став найбільшим за усі 33 роки історії Фонду в Україні. Це проєкти у таких сферах, як підтримка демократичної участі і громадського контролю, допомога постраждалим від війни, захисникам України та волонтерам, фіксація російських воєнних злочинів, адвокація притягнення країни-агресора до відповідальності, розширення міжнародної підтримки України, сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції тощо.

Олександр Сушко зазначив, що підтримка України залишається одним з ключових пріоритетів для Джорджа Сороса.

«Сьогодні в Україні відбувається ключова битва демократії проти тиранії, цінностей відкритого суспільства проти імперії зла, і це дуже резонує з глобальною місією філантропії родини Соросів. Джордж Сорос вірить у перемогу України і у те, що вона стане кінцем для російської імперії», — сказав він.

Економічна Правда За матеріалами:

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