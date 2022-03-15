У Фонді соціального страхування сказали, як українцям платитимуть лікарняні — Finance.ua

У Фонді соціального страхування сказали, як українцям платитимуть лікарняні

Вчора 13:33 — Особисті фінанси

У Фонді соціального страхування сказали, як українцям платитимуть лікарняні

Працівники, чиї роботодавці не змогли опрацювати листки тимчасової непрацездатності та подати за ними заяву-розрахунок у зв’язку із бойовими діями за місцем їх розташування, можуть самостійно звернутись до Фонду соціального страхування України для отримання лікарняних і декретних допомог.

Про це повідомляє пресслужба Фонду соціального страхування України (ФССУ).

Куди звернутись працівнику?

До будь-якого зручного відділення Фонду — за місцем тимчасового перебування внаслідок евакуації, за місцем реєстрації тощо.

Перелік відділень ФССУ, які мають можливість здійснювати прийом в умовах воєнного стану та їх контакти оновлюються за посиланням

Напряму працівнику може бути нарахована допомога по вагітності та пологах, допомога по тимчасовій втраті працездатності та допомога на поховання. Кошти будуть перераховані на спеціально відкритий для працівника поточний рахунок або особисту банківську картку.

Які документи необхідні?

Для призначення матеріального забезпечення застраховані особи мають мати при собі паперовий листок непрацездатності або е-лікарняний.

Також варто підготувати копії таких документів: першої-четвертої, одинадцятої-шістнадцятої сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу; реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Довідка про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи в цьому випадку не вимагається.

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