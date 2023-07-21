У Фінляндії представили компактний будинок на колесах для велосипедів (відео) — Finance.ua

У Фінляндії представили компактний будинок на колесах для велосипедів (відео) 21.07.2023, 01:01 — Технології&Авто

У Фінляндії представили компактний будинок на колесах для велосипедів (відео)

Фінський винахідник Урпо Мерранмаа створив компактний будинок на колесах для велосипедів. Всередині є все необхідне для життя на природі. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Ідея створити такий будинок на колесах з’явилася після того, як Урпо подарували електровелосипед. Винахідник любить подорожувати, тож вирішив розробити для свого нового транспорту практичний кемпер.

Створення такого будинку на колесах зайняло близько 6000 робочих годин. Урпо заявив, що задоволений результатом.

Трейлер оснащений великими 10-дюймовими колесами з товстими шинами. Він досить важкий, тому для його буксирування краще використовувати тільки електричні велосипеди.

Всередині розташоване односпальне ліжко, їдальня, міні-холодильник і місце для зберігання речей. Також є освітлення та розетка для підзарядки гаджетів.

Під ліжком знаходиться розкладний столик. Якщо скласти ліжко, то ви отримаєте їдальню або офіс.

У 2022 році винахідник підписав контракт з компанією FCVC. Завдяки цьому будинок на колесах надійшов у серійне виробництво.

Вартість трейлера починається з 6720 доларів. За доплату доступні сонячні панелі, запасне колесо, портативна газова плита, додаткові відсіки для зберігання та телевізор.

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