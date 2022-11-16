У Фінляндії планують побудувати гігантський завод із виробництва водню — Finance.ua

У Фінляндії планують побудувати гігантський завод із виробництва водню Сьогодні 23:48 — Енергетика

У Фінляндії планують звести гігантський завод із виробництва водню потужністю 300 мегават у місті Коккола.

Про це інформує Yle

Значимість проєкту велика навіть за європейськими масштабами. Йдеться про найбільший у Фінляндії проєкт у сфері «зеленої» водневої енергетики.

Проєктуванням займається компанія з Аландських островів Flexens. Припустимий обсяг інвестицій становить близько 500 мільйонів євро.

З водню вироблятимуть аміак, який використовується у виробництві добрив, а також як паливо для суднових двигунів.

Очікується, що завод буде запущено в експлуатацію 2027 року.

Загалом у Фінляндії планують побудувати декілька десятків заводів із виробництва водню.

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