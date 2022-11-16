У Фінляндії планують побудувати гігантський завод із виробництва водню — Finance.ua

У Фінляндії планують побудувати гігантський завод із виробництва водню
У Фінляндії планують звести гігантський завод із виробництва водню потужністю 300 мегават у місті Коккола.
Про це інформує Yle.
Значимість проєкту велика навіть за європейськими масштабами. Йдеться про найбільший у Фінляндії проєкт у сфері «зеленої» водневої енергетики.
Проєктуванням займається компанія з Аландських островів Flexens. Припустимий обсяг інвестицій становить близько 500 мільйонів євро.
З водню вироблятимуть аміак, який використовується у виробництві добрив, а також як паливо для суднових двигунів.
Очікується, що завод буде запущено в експлуатацію 2027 року.
Загалом у Фінляндії планують побудувати декілька десятків заводів із виробництва водню.
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