У Фінляндії планують побудувати гігантський завод із виробництва водню — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Фінляндії планують побудувати гігантський завод із виробництва водню

Енергетика
28
У Фінляндії планують звести гігантський завод із виробництва водню потужністю 300 мегават у місті Коккола.
Про це інформує Yle.
Значимість проєкту велика навіть за європейськими масштабами. Йдеться про найбільший у Фінляндії проєкт у сфері «зеленої» водневої енергетики.
Проєктуванням займається компанія з Аландських островів Flexens. Припустимий обсяг інвестицій становить близько 500 мільйонів євро.
З водню вироблятимуть аміак, який використовується у виробництві добрив, а також як паливо для суднових двигунів.
Очікується, що завод буде запущено в експлуатацію 2027 року.
Загалом у Фінляндії планують побудувати декілька десятків заводів із виробництва водню.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.