У Фінляндії підтвердили зв'язок семи конфіскованих яхт із підсанкційними росіянами — Finance.ua

У Фінляндії підтвердили зв'язок семи конфіскованих яхт із підсанкційними росіянами Сьогодні 18:00

Митна служба Фінляндії завершила розслідування щодо понад 20 яхт, які були конфісковані у зв’язку із запровадженими Європейським Союзом санкціями проти росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє «Європейська правда».

За результатами перевірки вісім яхт, щодо яких ведеться розслідування, були передані правоохоронним органам, чотири стали предметом податкових перевірок, ще дві — передали для кримінальних розслідувань. Як зазначив керівник департаменту контролю фінської Митної служби Самі Ракшит, власність яхт була оформлена через ланцюжки підставних компаній і податкові гавані, що ускладнювало розслідування.

«У семи випадках наші подальші розслідування показали, що за цими суднами можуть стояти особи, які перебувають у санкційних списках ЄС. Крім того, ми також передали одне судно до правоохоронних органів за результатами податкової перевірки», — зазначив він.

Секторальні санкції ЄС, запроваджені проти росії у зв’язку з агресією проти України, охоплюють усі плавзасоби та морську техніку та забороняють її експорт до рф.

Економічна Правда За матеріалами:

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