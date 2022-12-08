У Фінляндії підтвердили зв'язок семи конфіскованих яхт із підсанкційними росіянами — Finance.ua
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У Фінляндії підтвердили зв'язок семи конфіскованих яхт із підсанкційними росіянами

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Митна служба Фінляндії завершила розслідування щодо понад 20 яхт, які були конфісковані у зв’язку із запровадженими Європейським Союзом санкціями проти росії через повномасштабне вторгнення в Україну.
Про це повідомляє «Європейська правда».
За результатами перевірки вісім яхт, щодо яких ведеться розслідування, були передані правоохоронним органам, чотири стали предметом податкових перевірок, ще дві — передали для кримінальних розслідувань. Як зазначив керівник департаменту контролю фінської Митної служби Самі Ракшит, власність яхт була оформлена через ланцюжки підставних компаній і податкові гавані, що ускладнювало розслідування.
«У семи випадках наші подальші розслідування показали, що за цими суднами можуть стояти особи, які перебувають у санкційних списках ЄС. Крім того, ми також передали одне судно до правоохоронних органів за результатами податкової перевірки», — зазначив він.
Секторальні санкції ЄС, запроваджені проти росії у зв’язку з агресією проти України, охоплюють усі плавзасоби та морську техніку та забороняють її експорт до рф.
За матеріалами:
Економічна Правда
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