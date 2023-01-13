У ФГВФО розповіли, чи відбуваються зараз продажі в системі Prozorro — Finance.ua
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У ФГВФО розповіли, чи відбуваються зараз продажі в системі Prozorro

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Аукціони Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у системі Prozorro.Продажі відбуваються за графіком та на стандартних умовах.
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
«Електронна торгова система Prozorro.Продажі продовжує свою роботу у штатному режимі», — йдеться в повідомленні.
У Фонді гарантування пояснюють, що згадувана постанова Кабміну № 1495 від 30 грудня 2022 року стосується виключно роботи електронної системи публічних закупівель Prozorro.
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Як і раніше, активи банків, що ліквідуються, виставляються на продаж в електронній системі Prozorro.Продажі на англійський аукціон (на підвищення ціни) або на гібридний голландський аукціон (з покроковим зниженням ціни лоту та можливістю подальшого підвищення).
Як повідомлялося, через регулярні та тривалі відключення електроенергії уряд тимчасово дозволив проводити торги на Prozorro без аукціонів. Нововведення стосується закупівель, розпочатих із 3 січня.
За матеріалами:
Finance.ua
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