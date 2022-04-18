У ФГВФО обґрунтували рішення ввести 100% гарантію за банківськими вкладами — Finance.ua

У ФГВФО обґрунтували рішення ввести 100% гарантію за банківськими вкладами

У ФГВФО обґрунтували рішення ввести 100% гарантію за банківськими вкладами, freepik.com

В Україні з 13 квітня набрав чинності закон, згідно з яким вкладникам відшкодують усю суму вкладу в разі банкрутства банку.

Керівник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут в інтерв’ю виданню «Економічна правда» зазначила, що це світова практика під час надзвичайних подій.

«Коли держава ухвалює таке рішення, це говорить про те, що ми чітко розуміємо, що відбувається у банківській системі та чого нам очікувати. Іншими словами — ситуація контрольована настільки, що ми навіть прийняли рішення взяти на себе цей ризик», — сказала вона.

За її словами, загалом, запровадження 100-відсоткової гарантії за вкладами — це не якесь ноу-хау України. Це світова практика. Вона застосовувалась у 1997 році у Японії, потім у 2000 році у Туреччині, та ще багато разів під час кризи 2008 року. «Такі гарантії закінчуються тоді, коли закінчуються кризові явища», — сказала Рекрут.

Що стосується джерел покриття 100% гарантії, то першочерговим, звичайно ж, є кошти самого Фонду. «Якщо так станеться, що деякі банки стануть неплатоспроможними під час дії воєнного стану, то держава візьме частину відповідальності на себе та розділить з нами ризики», — сказала керівник ФГВФО.

Довідка Finance.ua:

новий закон запроваджує 100% гарантію за банківськими вкладами фізичних осіб та ФОП (разом із нарахованими відсотками, якщо це був депозит);

гарантія поширюватиметься на вкладників платоспроможних банків. Тобто дія закону на вкладників банків, які вже проходять стадію ліквідації, не розповсюджуватиметься;

через три місяці після припинення чи скасування дії воєнного стану гарантована сума за вкладами становитиме 600 000 гривень.

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