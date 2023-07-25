У Facebook виявили нову фішингову схему: як працюють шахраї — Finance.ua
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У Facebook виявили нову фішингову схему: як працюють шахраї

Особисті фінанси
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У Facebook виявили нову фішингову схему: як працюють шахраї
У Facebook виявили нову фішингову схему: як працюють шахраї
Шахраї поширюють у Facebook фейкові дописи з посиланням на фішинговий сайт.
Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Що сталося

Днями у Facebook завірусилися спам-повідомлення. Зловмисники масово тегають публічні сторінки та акаунти звичайних користувачів. У дописі — текст: «Подивіться, хто загинув у ДТП, я думаю, ви його знаєте, так шкода…» та коротке посилання на фішинговий сайт.
У Центрі протидії дезінформації пояснили, що мета розсилки в тому, аби довірливі користувачі перейшли за посиланням. Завдяки цьому зловмисники отримують доступ до їхніх сторінок.
«У жодному разі не переходьте за посиланням сумнівного типу. Якщо ви отримали таке повідомлення, потрібно надіслати скаргу на допис та заблокувати джерело його розповсюдження!», — застерігають у Центрі.
Якщо ж ви допустили необачність, все ж перейшли за посиланням і втратили доступ до своєї сторінки у соцмережі — зверніться до кіберполіції або інших компетентних органів.
У Facebook виявили нову фішингову схему: як працюють шахраї
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За матеріалами:
vctr.media
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