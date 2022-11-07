У Facebook анонсували масштабні звільнення — Finance.ua
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У Facebook анонсували масштабні звільнення

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Facebook планує цього тижня розпочати масштабні звільнення, які торкнуться тисяч співробітників.
Про це повідомляє Reuters.
Звільнення можуть бути пов’язані зі скороченням доходів та різким збільшенням витрат компанії. Раніше повідомлялося, що Facebook змушений був скоротити свої витрати на 67 мільярдів доларів. Лише за останній рік компанія втратила у ціні близько півтрильйона доларів.
На зниження прибутку впливають уповільнення глобального економічного зростання, конкуренція з TikTok, зміни політики конфіденційності Apple та ін.
«У 2023 році ми збираємося зосередити наші інвестиції на невеликій кількості високопріоритетних областей. Це означає, що деякі команди значно зростуть, але більшість інших команд залишаться на колишньому рівні або скоротяться», — сказав Цукерберг під час останньої телефонної розмови зі співробітниками.
Нагадаємо, соцмережа Facebook почала тестувати нові налаштування своєї стрічки. Нововведення дозволять вибирати вручну, які пости хочеться бачити частіше.
Крім того, Instagram суттєво збільшив тривалість Stories. Також Instagram планує дозволити робити репости повідомлень інших користувачів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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