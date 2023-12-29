У Естонії пояснили заяву про готовність екстрадувати чоловіків в Україну — Finance.ua
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У Естонії пояснили заяву про готовність екстрадувати чоловіків в Україну

Світ
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У Естонії пояснили заяву про готовність екстрадувати чоловіків в Україну
У Естонії пояснили заяву про готовність екстрадувати чоловіків в Україну
Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс прокоментував свою попередню заяву про те, що Естонія готова допомогти Україні з мобілізацією чоловіків.
На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook він сказав, що повідомлення у ЗМІ «були дещо спотворені».
«Важливо однозначно підкреслити: ні моя мета як міністра внутрішніх справ, ні мета естонської держави не полягає в тому, щоб гнати на фронт українських чоловіків мобілізаційного віку, які тут проживають», — сказав він.
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Міністр зазначив, що українці є великою підтримкою для естонської економіки, однак вони, попри захист від Естонії, все ще є громадянами України.
«Це означає, що якщо українська держава вирішить забрати їх через мобілізацію, нам доведеться ділитися з українською державою інформацією про людей, які перебувають тут. Однак, на мою думку, якби Україна попросила естонську державу про допомогу в мобілізації українських громадян, які проживають тут, нам було б досить важко відмовити. По суті, це означало б відвернутися від воюючої України, яка потребує допомоги у війні», — додав він.
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Водночас Ляенеметс каже, що наразі можливості повернути чоловіків в Україну немає в рамках міжнародного права, це вимагає окремої угоди між країнами або рішення на урядовому рівні.
«У будь-якому випадку, у світлі різних новин, важливо однозначно заспокоїти як естонців, так і українців, які тут проживають: Естонія нікого звідси не виганяє і не працює над тим, щоб відправити назад на фронт тих біженців від війни, які знайшли тут притулок. Кого, коли і чи запрошувати — це суто і виключно рішення української держави, а вже потім буде окрема дискусія на урядовому рівні про те, як діятиме в цьому питанні естонська держава і чим вона може допомогти Україні», — додав міністр.
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Нагадаємо, в Україні систематично обговорюється питання повернення військовозобов'язаних чоловіків. У фракції «Слуга народу» заявляли, що Україна може екстрадувати їх практично з усіх країн, крім російської федерації.
В Австрії та Угорщині раніше заявляли, що не будуть екстрадувати українців на війну.
Нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров сказав, що українські чоловіки призивного віку, які проживають в Німеччині, мають поповнити ряди ЗСУ. Після цього в Німеччині заявили, що не будуть примушувати людей проходити військову службу проти їхньої волі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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