У ДТЕК назвали суму збитків теплоелектростанцій з початку повномасштабної війни — Finance.ua

У ДТЕК назвали суму збитків теплоелектростанцій з початку повномасштабної війни Вчора 12:44

Теплоенергетичні станції ДТЕК за січень-жовтень 2022 року зазнали 17,6 мільярда гривень збитків, понад третину з яких — у третьому кварталі. Останні російські обстріли загострили ситуацію ще більше та зумовлюють необхідність підтримки компанії нарівні з усією галуззю.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в матеріалі для «Інтерфакс-Україна», пише пресслужба ДТЕК.

«За вісім місяців війни наші ТЕС зазнали 17,6 млрд грн збитків, і це за розрахунку штучної вартості вугілля 4,2 тис. грн/тонна. Але ми далі не можемо виживати за таких умов. Не можна вважати, що збитки 17,6 млрд — це те, з чим ми якось упораємося», — заявив він.

Тімченко зазначив для порівняння, що ціна вугілля у Польщі вже зараз 8,4 тис. грн/тонна, а привезти імпортне вугілля коштуватиме 12,5-12,6 тис. грн/тонна.

Згідно з цими даними, збитки ТЕС ДТЕК у першому кварталі 2022 року становили 3,6 млрд грн, у другому — 4,9 млрд грн, у третьому — 6,36 млрд грн та у жовтні — вже 2,74 млрд грн.

Крім того, Тімченко зазначив, що збитки, завдані компанії з 10 жовтня після масованих ударів російських військ по енергооб’єктах України, становлять приблизно 40 мільйонів доларів.

«Це ті збитки, які завдані нам за тиждень. Ця цифра не показує весь масштаб руйнувань, які були до цього і які ми вже профінансували зі своїх джерел. Загальний обсяг обчислюється мільярдами гривень», — пояснив він.

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Гендиректор ДТЕК також повідомив про дев’ять поранених і одного загиблого енергетика компанії внаслідок останніх атак, назвавши це «найбільшою платою в цій війні».

Тімченко назвав ситуацію в компанії «без перебільшення катастрофічною і з погляду руйнувань, і з погляду зусиль, які потрібні на відновлення».

У зв’язку з цим генеральний директор ДТЕК висловив упевненість, що в такій ситуації державі необхідно надати підтримку приватному бізнесу, тим більше з огляду на те, що вона це робить для державних компаній.

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