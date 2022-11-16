У ДПСУ спростували інформацію про призупинення перетину кордону з Польщею — Finance.ua
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У ДПСУ спростували інформацію про призупинення перетину кордону з Польщею

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У ДПСУ спростували інформацію про призупинення перетину кордону з Польщею
У ДПСУ спростували інформацію про призупинення перетину кордону з Польщею
15 листопада деякі ЗМІ повідомляли, що українська сторона тимчасово закрила пункти перетину на кордоні з Польщею. Однак українська сторона не призупиняла роботу пунктів перетину на кордоні з Польщею. Ускладнення роботи ППр було пов’язане з перебоями в електропостачанні.
Про це УНН повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
На запитання, чи українська сторона призупинила перетин кордону з Польщею, Демченко відповів: «Не призупиняла. Ускладнення роботи ППр було пов’язане з перебоями в електропостачанні».
Так, Державна митна служба України повідомляла, що через перебої з електропостачанням, спричинені масованими ракетними обстрілами території України, з 20:00 15 листопада 2022 року можливі перебої в роботі інформаційних ресурсів Держмитслужби. Ведуться відновлювальні роботи.
Окрім того, західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон зазначило, що станом на 07:00 у всіх пунктах пропуску, які функціонують на кордонах з країнами ЄС та Молдовою (в межах Чернівецької області) пропуск легкових автівок та автобусів здійснюється у штатному режимі.
За матеріалами:
УНН
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