У додатку «Київ Цифровий» тепер можна оплачувати комуналку: як це зробити — Finance.ua

У додатку «Київ Цифровий» тепер можна оплачувати комуналку: як це зробити
Мешканці столиці відтепер можуть сплачувати комунальні послуги у додатку «Київ Цифровий».
Про це повідомив заступник мера Києва Петро Оленич в своєму Телеграм-каналі.
«Ви просили — ми зробили. У „Київ Цифровий“ тепер можна оплачувати комунальні послуги», — написав він.
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За його словами, для цього потрібно лише додати свою адресу. Всі рахунки і квитанції зберігаються в особистому профілі, а коли надійде платіжка клієнт отримає сповіщення.
Проте, як пише УНІАН, наразі при спробі натиснути на кнопку «Оплата комуналки» у додатку висвічується повідомлення: «Сервіс тимчасово недоступний». Споживачам радять спробувати нову функцію пізніше.
Для киян створено мобільний додаток «Київ цифровий», який включає низку е-послуг, зокрема оплату за проїзд у громадському пасажирському транспорті, оплату за паркування тощо.
Нагадаємо, з 10 липня кияни мають можливість відмовитись від паперових рахунків-повідомлень для оплати житлово-комунальних послуг та користуватись тільки електронними версіями.
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