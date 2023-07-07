У додатку «Київ Цифровий» тепер можна оплачувати комуналку: як це зробити — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У додатку «Київ Цифровий» тепер можна оплачувати комуналку: як це зробити

Особисті фінанси
109
У додатку «Київ Цифровий» тепер можна оплачувати комуналку: як це зробити
У додатку «Київ Цифровий» тепер можна оплачувати комуналку: як це зробити
Мешканці столиці відтепер можуть сплачувати комунальні послуги у додатку «Київ Цифровий».
Про це повідомив заступник мера Києва Петро Оленич в своєму Телеграм-каналі.
«Ви просили — ми зробили. У „Київ Цифровий“ тепер можна оплачувати комунальні послуги», — написав він.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
За його словами, для цього потрібно лише додати свою адресу. Всі рахунки і квитанції зберігаються в особистому профілі, а коли надійде платіжка клієнт отримає сповіщення.
Проте, як пише УНІАН, наразі при спробі натиснути на кнопку «Оплата комуналки» у додатку висвічується повідомлення: «Сервіс тимчасово недоступний». Споживачам радять спробувати нову функцію пізніше.
У додатку «Київ Цифровий» тепер можна оплачувати комуналку: як це зробити
Для киян створено мобільний додаток «Київ цифровий», який включає низку е-послуг, зокрема оплату за проїзд у громадському пасажирському транспорті, оплату за паркування тощо.
Нагадаємо, з 10 липня кияни мають можливість відмовитись від паперових рахунків-повідомлень для оплати житлово-комунальних послуг та користуватись тільки електронними версіями.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.