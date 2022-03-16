У Дія.City вже більше 100 резидентів: хто долучився — Finance.ua

«Дія.City — це нижчі в 5 разів податки, соціальні гарантії для розробників та інструменти захисту інвестицій та інтелектуальної власності. Серед нових резидентів: Fintech Farm, Miratech, Cinegy GmbH, TietoEVRY, SMRK VCF та багато інших крутих технологічних компаній — як українських, так і міжнародних», — кажуть в «Дії».
Заява про набуття статусу резидента Дія.City за посиланням.
Весь процес подання заявки відбувається онлайн.
Fintech Farm — британська компанія з українським корінням, що запускає mobile-only банки на нових ринках.
Miratech — міжнародна компанія у сфері розробки ПЗ та автоматизації бізнес-процесів.
Cinegy GmbH — компанія, яка займається розробкою та впровадженням ПЗ для телевізійного виробництва та мовлення.
TietoEVRY — скандинавська компанія з надання ІТ-послуг у сферах автомобілебудування, фінансів, телекомунікації та ЗМІ, охорони здоров’я.
SMRK VCF — український фонд, який займається венчурними інвестиціями у стартапи.