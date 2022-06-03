У «Дія.City» вже 250 резидентів – Федоров — Finance.ua
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У «Дія.City» вже 250 резидентів – Федоров

Вчора 17:17Казна та Політика
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У «Дія.City» вже 250 резидентів – ФедоровУ «Дія.City» вже 250 резидентів – Федоров
До «Дія.City» доєднуються українські та міжнародні компанії, додаток вже нараховує 250 резидентів.
Про це віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Фейсбуці.
«Унікальний правовий і податковий простір Дія.City продовжує приймати нових резидентів. До нас доєднуються круті українські та міжнародні компанії», — заявив Федоров.
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Зокрема, серед нових резидентів:
  • Banza — українська IT-компанія, що допомагає бізнесу впроваджувати інновації та цифровізуватися;
  • Jooble — продуктова IT-компанія, що працює в 69 країнах світу. Ключовим продуктом є платформа з пошуку роботи, якою щомісяця користуються 90 млн людей;
  • FlexReality — українська IT-компанія, яка займається розробкою інноваційних продуктів у сфері віртуальної та доповненої реальності, а також розробляє IT-рішення для різних сфер бізнесу;
  • Ajax Systems Manufacturing — українська технологічна компанія, що створює бездротові системи безпеки. Нещодавно компанія вийшла зі своїм продуктом на ринок США — найбільший та найконкурентніший ринок охоронних систем;
  • Gigacloud — український хмарний оператор, що надає IaaS- та PaaS-послуги понад 1500 клієнтам у шести країнах світу;
  • Lyft — публічна компанія, що створила найпопулярніший у світі райдшеринговий сервіс.
За матеріалами: Укрінформ
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