У «Дія.City» вже 250 резидентів – Федоров — Finance.ua

Banza — українська IT-компанія, що допомагає бізнесу впроваджувати інновації та цифровізуватися;
Jooble — продуктова IT-компанія, що працює в 69 країнах світу. Ключовим продуктом є платформа з пошуку роботи, якою щомісяця користуються 90 млн людей;
FlexReality — українська IT-компанія, яка займається розробкою інноваційних продуктів у сфері віртуальної та доповненої реальності, а також розробляє IT-рішення для різних сфер бізнесу;
Ajax Systems Manufacturing — українська технологічна компанія, що створює бездротові системи безпеки. Нещодавно компанія вийшла зі своїм продуктом на ринок США — найбільший та найконкурентніший ринок охоронних систем;
Gigacloud — український хмарний оператор, що надає IaaS- та PaaS-послуги понад 1500 клієнтам у шести країнах світу;
Lyft — публічна компанія, що створила найпопулярніший у світі райдшеринговий сервіс.