У «Дія.City» вже 250 резидентів – Федоров — Finance.ua

У «Дія.City» вже 250 резидентів – Федоров

Вчора 17:17 — Казна та Політика

У «Дія.City» вже 250 резидентів – Федоров

До «Дія.City» доєднуються українські та міжнародні компанії, додаток вже нараховує 250 резидентів.

Про це віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Фейсбуці.

«Унікальний правовий і податковий простір Дія.City продовжує приймати нових резидентів. До нас доєднуються круті українські та міжнародні компанії», — заявив Федоров.

Зокрема, серед нових резидентів:

Banza — українська IT-компанія, що допомагає бізнесу впроваджувати інновації та цифровізуватися;

Jooble — продуктова IT-компанія, що працює в 69 країнах світу. Ключовим продуктом є платформа з пошуку роботи, якою щомісяця користуються 90 млн людей;

FlexReality — українська IT-компанія, яка займається розробкою інноваційних продуктів у сфері віртуальної та доповненої реальності, а також розробляє IT-рішення для різних сфер бізнесу;

Ajax Systems Manufacturing — українська технологічна компанія, що створює бездротові системи безпеки. Нещодавно компанія вийшла зі своїм продуктом на ринок США — найбільший та найконкурентніший ринок охоронних систем;

Gigacloud — український хмарний оператор, що надає IaaS- та PaaS-послуги понад 1500 клієнтам у шести країнах світу;

Lyft — публічна компанія, що створила найпопулярніший у світі райдшеринговий сервіс.

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